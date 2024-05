Moradores deixaram as casas após os tremores de terra em Caxias do Sul - Reprodução / Internet

Moradores de Caxias do Sul viveram momentos de apreensão após sentirem tremores de terra na madrugada desta segunda-feira (13). O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado várias vezes e orientou a população a evacuar imóveis com sinais de rachaduras nas paredes, vigas ou colunas. Os temporais no Rio Grande do Sul já deixaram 147 mortos, além de 583 mil desalojados Devido aos tremores, que surpreenderam a população na região, muitas pessoas deixaram as casas no meio da madrugada debaixo de chuva. Os casos foram registrados nos bairros Madureira, Jardim América, Universitário e Pio X, entre as 3h e as 4h da manhã. Não há registros de maiores incidentes e ninguém ficou ferido.

Vídeos nas redes sociais mostram pessoas saindo de casa e meio à chuva e retirando carros das garagens.

Gente tremor de terra e estouros Caxias do Sul Universitário quem tiver mais notícias pic.twitter.com/l1yW6CVO0L — Fabio Langer (@fabiolanger) May 13, 2024

De acordo com o site Metsul, os tremores podem estar relacionados com a acomodação do solo, que está encharcado devido às recentes e intensas chuvas que têm assolado o estado. Nas últimas duas semanas choveu mais de 850 mm na região, índice sete vezes maior do que a média mensal para este período do ano.

"Os maciços rochosos de todo o planalto do Rio Grande do Sul, da serra geral, estão com muita pressão d'água, a pressão hidrostática está muito elevada. Isso acaba levando a um recalque nas estruturas rochosas, nas fraturas e blocos rochosos", explicou ao Estadão o geólogo Luis Felipe Faccioni, da Secretaria Municipal de Obras de Caxias do Sul.

De acordo com Faccioni, os tremores provavelmente aconteceram em outras regiões da cidade, mas os relatos partiram da região central por ela ser mais densamente povoada. A rodoviária da cidade e o estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, ficam em um dos bairros afetados.



A orientação das autoridades é para os moradores voltarem às suas casas, mas o geólogo pediu atenção. "Os moradores têm de ficar atentos, monitorando, e é preciso avisar caso houver registro de rachadura."

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu dezenas de chamados referentes aos abalos. A corporação acrescentou que os moradores devem deixar as casas imediatamente caso encontrem rachaduras na parede ou em vigas e colunas.

Agentes farão uma vistoria na região nesta segunda-feira. Caxias do Sul é a principal cidade da região serrana e a segunda maior do Estado, com 463,5 mil habitantes, segundo dados do Censo 2022.

Mortes aumentam

Segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil na manhã desta segunda-feira (13), o número de mortes subiram para 147, assim como o de feridos, que chegaram a 806, e ao menos 127 pessoas estão desaparecidas.



Os dados ainda mostram que mais de 538 mil pessoas estão desalojadas e mais de 80 mil estão em abrigos públicos, com necessidades de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 437 cidades foram afetadas e mais de 2 milhões de pessoas sofrem com as inundações.

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:



- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255



Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul



- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul



Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.



A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.

*Com informações do Estadão Conteúdo