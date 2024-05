Barragem no Rio Grande do Sul - Divulgação / Ceran

Publicado 13/05/2024 21:13

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atualizou, na noite desta segunda-feira (13/5), a situação das barragens de geração de energia. A Usina Hidrelétrica (UHE) Bugres Barragem Salto, em São Francisco de Paula, passou do Nível de Alerta para o de Emergência. Já a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Salto Forqueta, em São José do Herval/Putinga, deixou de estar em Nível de Emergência e passou para o Nível de Alerta. O Estado permanece com duas barragens em nível de emergência.

A empresa, junto com a Defesa Civil, está tomando as medidas necessárias para garantir a segurança dos moradores próximos à estrutura.De acordo com a escala adotada pela Defesa Civil, o nível de emergência é o mais grave e exige a tomada de providências para preservar vidas.

As barragens monitoradas pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) não sofreram alteração com relação ao boletim desta tarde.

Barragens monitoradas pela Aneel



Nível de Emergência - Risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas:



UHE Bugres – Barragem Salto, São Francisco de Paula



Nível de Alerta - Quando as anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para manutenção das condições de segurança:



-UHE 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves

-UHE Dona Francisca, em Nova Palma

-PCH Salto Forqueta, em São José do Herval/Putinga



Nível de Atenção - Quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo no decurso do tempo:



-UHE Bugres - Barragem Divisa, em Canela

-UHE Bugres - Barragem do Blang, em Canela

-UHE Canastra, em Canela

-PCH Furnas do Segredo, em Jaguari



Barragens monitoradas pela Sema



Nível de Emergência:



-Barragem Santa Lúcia, em Putinga



Nível de Alerta:



-Barragem Capané, em Cachoeira do Sul

-Barragem São Miguel, em Bento Gonçalves

-Barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra



Nível de Atenção:



-Barragem do Saibro, em Viamão

-Barragem A - Assentamento PE Tupy, em Taquari

-Barragem Filhos de Sepé, em Viamão

-Barragem do Assentamento PE Belo Monte, em Eldorado do Sul

-Barragem Lomba do Sabão, em Porto Alegre