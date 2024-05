Cavalo Caramelo vem sendo tratado no Hospital Veterinário da Ulbra - Reprodução / GloboNews

Publicado 14/05/2024 12:08 | Atualizado 14/05/2024 13:21

São Paulo - Em meio aos resgates dramáticos de pessoas e animais, vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul, o resgate do cavalo Caramelo comoveu todo o País. Neste momento, o animal está se recuperando no Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), na cidade de Canoas, para onde foi transportado pela cavalaria da Brigada Militar na última quinta-feira, 9, após ser r esgatado de cima de um telhado de uma casa no bairro Mathias Velho, no mesmo município, após ficar cinco dias ilhado.No resgate, feito com a ajuda do Exército e de bombeiros de São Paulo, o animal de 350 quilos foi sedado e colocado deitado dentro de um bote em segurança. Veterinários também foram mobilizados para acompanhar a realização do trabalho. O cavalo segue em tratamento.

Caramelo foi resgatado pelos bombeiros após passar cinco dias no telhado de uma casa reprodução/globonews

Na segunda-feira, 13, ele passou por novos exames no Hospital Veterinário da Ulbra. Abaixo do peso, precisa recuperar cerca de 50 quilos.Segundo o médico veterinário Henrique Mondardo Cardoso, que tem acompanhado o tratamento de Caramelo desde sua chegada, o estado de saúde do animal segue evoluindo muito bem."Nesta segunda-feira, a equipe médica afirmou que todos os parâmetros estão dentro da normalidade, e que novos exames de sangue foram realizados para seguir monitorando o caso. Ele só tem algumas alterações leves, que remetem à inflamação, bem esperadas para o quadro dele", afirmou o veterinário, por meio de comunicado da Ulbra.Já no fim de semana, Caramelo começou a apresentar evolução. Na manhã de sábado, 11, o Hospital Veterinário da Ulbra havia divulgado um boletim médico informando que o cavalo "teve uma noite de descanso e comeu todo o 'café da manhã'". Ele seria mantido apenas em observação, sem a administração de medicação.Ainda de acordo com a Ulbra, em razão do tempo em que ficou com os movimentos restritos, o cavalo desenvolveu algumas lesões na pele e nos músculos e sua pata traseira direita foi lesionada, mas segue evoluindo bem.Segundo a professora do curso de Medicina Veterinária da Ulbra Mariângela Allgayer, que atuou no socorro ao animal desde a chegada dele, Caramelo também tem lesões que foram causadas pelo seu passado, provavelmente, de puxar carroça, evidenciado por uma marca em sua face que expõe o excesso de tempo com arreio."Agora, entre a rotina de cuidados dos médicos veterinários e os passeios próximos às baias dos animais de grande porte, a ideia é proporcionar um futuro melhor para Caramelo e fazer com que ele recupere os cerca de 50 quilos abaixo do peso ideal", disse a Ulbra.A universidade afirma ainda que manterá o animal em suas instalações até que alguém comprove ser o seu dono, pois dispõe de uma estrutura completa para o seu bem-estar, além da fazenda-escola com dezenas de hectares. Em breve, serão repassadas novas informações sobre a evolução do cavalo Caramelo