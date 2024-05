Idoso chega a abrigo em POA - Divulgação/Prefeitura de Porto Alegre

Publicado 16/05/2024 10:27

Os pontos que receberão os shows gratuitos da Virada Cultural em São Paulo neste final de semana terão postos de arrecadação de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Diversos municípios decretaram calamidade pública na maior tragédia climática do Estado que já deixou 151 mortos e 538 mil desalojados . O evento contará com 22 palcos instalados em 12 regiões da cidade.