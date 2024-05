MDS informa que o valor médio de cada benefício é R$ 672,74 - Jeane de Oliveira/Pronatec

MDS informa que o valor médio de cada benefício é R$ 672,74Jeane de Oliveira/Pronatec

Publicado 20/05/2024 15:18

Rio - O pagamento de maio do Bolsa Família está em andamento desde sexta-feira (17). Nesta segunda-feira (20), a Caixa Econômica Federal paga a parcela do mês aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 682,32. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do Governo Federal alcançará 20,81 milhões de famílias, com gasto de R$ 14,18 bilhões.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

Confira o calendário de pagamento do Bolsa Família em maio:

Final do NIS 1: pagamento em 17/05

Final do NIS 2: pagamento em 20/05

Final do NIS 3: pagamento em 21/05

Final do NIS 4: pagamento em 22/05

Final do NIS 5: pagamento em 23/05

Final do NIS 6: pagamento em 24/05

Final do NIS 7: pagamento em 27/05

Final do NIS 8: pagamento em 28/05

Final do NIS 9: pagamento em 29/05

Final do NIS 0: pagamento em 31/05

Veja também a previsão de pagamento para os próximos meses:

Junho: de 17/06 a 28/06

Julho: de 18/07 a 31/07

Agosto: de 19/08 a 30/08

Setembro: de 17/09 a 30/09

Outubro: de 18/10 a 31/10

Novembro: de 14/11 a 29/11

Dezembro: de 10/12 a 23/12

*Com informações da Agência Brasil