Moto ficou destruída após acidenteReprodução / Internet

Publicado 21/05/2024 12:04

A Polícia Civil de São Paulo investiga um acidente de trânsito que ocorreu na noite de segunda-feira, 20, na Alameda Rio Negro, em Barueri, região metropolitana de São Paulo, envolvendo dois carros de luxo que estariam participando de racha. Um dos veículos perdeu o controle e atingiu a traseira de uma moto de aplicativo que transportava uma mulher de 36 anos, deixando a vítima gravemente ferida. Automóvel foi localizado posteriormente e apreendido.

Além de trabalhar para apurar as circunstâncias do fato, a polícia também busca identificar os motoristas envolvidos no crime, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Segundo a secretaria, os guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência. "A vítima foi levada ao Pronto-Socorro Central (Sameb), onde ficou internada", disse a pasta. Não há detalhes sobre o quadro de saúde dela, mas a situação é grave. O condutor da moto também se feriu e recebeu atendimento.

Conforme a investigação, os motoristas dos carros fugiram sem prestar socorro. "Posteriormente, um dos veículos envolvidos foi localizado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) e apreendido", afirmou a SSP.

O caso foi registrado como participar de corrida em via pública, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente pela Delegacia de Barueri. A SSP acrescenta que foi solicitada perícia ao local.