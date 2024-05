Deputada Carla Zambelli é acusada de procurar hacker para emitir falso mandado de prisão contra Alexandre de Moraes - Lula Marques/EBC

Deputada Carla Zambelli é acusada de procurar hacker para emitir falso mandado de prisão contra Alexandre de MoraesLula Marques/EBC

Publicado 21/05/2024 16:04

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou nesta terça-feira (21) a denúncia contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no ano passado.

Agora, a parlamentar e o hacker passam à condição de réus no Supremo e vão responder a processo criminal.

Zambelli e Walter Delgatti foram denunciados em abril pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. De acordo com a PGR, a deputada foi a autora intelectual da invasão e procurou o hacker para executar o crime e emitir um mandado falso de prisão contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.