Proprietária do imóvel disse que a equipe de limpeza encontrou a máquina de lavar e um edredom danificadosReprodução

Publicado 23/05/2024 17:30 | Atualizado 23/05/2024 17:33

Uma mulher viralizou ao postar, em sua conta do X (antigo Twitter), imagens e prints que comprovam uma cobrança extra de R$ 4 mil feita pelo anfitrião no Airbnb, devido a ''danos que podem ter acontecido em sua estadia.'' Na conversa, a proprietária do imóvel diz que a equipe de limpeza encontrou a máquina de lavar e um edredom danificados.

Indignada e sem entender a cobrança, a locadora enviou mensagens para entender o ocorrido. Ela explicou que sua sobrinha havia vomitado no edredom e, por isso, foi lavado na máquina, que após o seu uso foi colocada na trava de segurança devido às crianças na casa. A mulher também destacou o exagero no valor cobrado, alegando que os R$4 mil seriam muito mais do que poderia custar uma máquina de lavar e um edredom.

Mais tarde, a anfitriã respondeu dizendo que houve um erro da equipe de limpeza, já que a máquina estava realmente apenas com a trava ligada. Pediu desculpas e disse que retiraria a cobrança. A locadora afirmou em sua rede social que chegou a receber a notificação em seu cartão de crédito.