Serpente tem 1,5 metros - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Serpente tem 1,5 metros Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 24/05/2024 09:07

Uma jiboia de aproximadamente 1,5 metros apareceu no ralo do banheiro de uma casa em Goiatuba, no sul de Goiás, nesta quinta-feira (23).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal foi resgatado com pinça específica para captura de serpentes e solto em área onde habitam animais silvestres. A jiboia foi devolvida à natureza sem ferimentos.

Ainda de acordo com a corporação, a casa em que o animal foi encontrado não estava habitada e o chamado à corporação foi feito por profissionais que trabalhavam na reforma do imóvel.

As jiboias são serpentes que podem ser encontradas em várias regiões da América Central e da América do Sul. No Brasil, é comum encontrar jiboias na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga e no Pantanal.