PM estava passeando e avistou a confusão ao se aproximar local - Reprodução/redes sociais

Publicado 26/05/2024 08:38 | Atualizado 26/05/2024 12:52

Um policial militar, de 31 anos, atirou contra um delegado da Polícia Civil, 37, que apresentava sinais de embriaguez, estava armado e havia se envolvido em discussão com mais duas pessoas na Zona Leste de São Paulo na sexta-feira (24).



O PM estava passeando e avistou a confusão ao se aproximar do local. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o policial civil "avançou contra o PM, que interveio".

O delegado foi atingido na perna e levado ao Hospital Santa Casa, onde foi solicitado exame toxicológico. O policial civil estava afastado de suas funções por motivos médicos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "a arma do PM e do policial civil, que é particular, foram apreendidas para serem periciadas. O caso foi registrado como lesão corporal no 30° DP (Tatuapé). A Corregedoria da Polícia Civil e a Polícia Militar acompanham a investigação".