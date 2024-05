Incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de vidros automotivos - Reproduções/redes sociais

Publicado 27/05/2024 07:49 | Atualizado 27/05/2024 09:32

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de vidros automotivos no bairro Humaitá, Zona Norte de Porto Alegre, na noite deste domingo (26). A região é uma das atingidas pela inundação que castiga o Rio Grande do Sul há quase um mês e suas ruas continuam alagadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, parte do telhado da loja caiu e dois veículos foram incendiados. Cerca de cinco caminhões e 27 agentes trabalharam para conter o incêndio, que já foi controlado.



Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver enormes labaredas no local. Não há registro de feridos.

Incêndio de grandes proporções atinge loja de vidros em Porto Alegre.



O Grupo Autoglass, companhia dona do estabelecimento onde ocorreu o incêndio, divulgou uma nota afirmando que essa filial da empresa estava inoperante devido às chuvas na região.

"O fogo está controlado pelo Corpo de Bombeiros, sem vítimas. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. A filial de Porto Alegre, que representa parte de nossa operação no Rio Grande do Sul, estava inoperante devido às chuvas na região", diz um trecho da nota.

"Tínhamos a previsão de retomada da operação no próximo dia 3/06. Neste momento, estamos nos inteirando dos fatos em detalhes e tomando as devidas providências para que a operação possa ser retomada assim que possível com total segurança. As nossas unidades de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Lajeado, Bento Gonçalves, Pelotas, Santa Maria seguem com atendimento em plena normalidade", afirma.