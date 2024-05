Sede da Polícia Civil em Rio Claro, cidade a cerca 175 km da capital São Paulo - Reprodução / Google Maps

Publicado 27/05/2024 13:05 | Atualizado 27/05/2024 13:13

O homem de 49 anos que quebrou as patas da cachorra Pandora, da raça akita, e a matou queimada em Rio Claro, interior de São Paulo, recebeu uma multa de R$ 6 mil da Polícia Ambiental no último sábado (25). O caso aconteceu em 18 de maio, quando o agressor foi preso em flagrante. Na última segunda-feira (20), sua prisão foi convertida para preventiva. Isso significa que, por enquanto, não há um prazo para ele sair da cadeia.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), o tutor afirmou aos agentes que a cadela estava o "perturbando", pois não parava de pular em suas pernas. Irritado, ele pegou um pedaço de madeira, golpeou violentamente a cabeça do animal e quebrou as suas quatro patas. Em seguida, ele colocou Pandora em cima de um colchão velho e a queimou viva, de acordo com o portal "g1".

Os guardas o conduziram para a delegacia seccional, onde foi preso por maus-tratos a animais. A pena para este tipo de crime é de dois a cinco anos, multa e perda da guarda.