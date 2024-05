Recém-nascido foi atingido de raspão por tiro no Hospital Barão de Lucena, no Recife (PE) - Divulgação / Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco

Publicado 27/05/2024 13:52 | Atualizado 27/05/2024 14:32

Um bebê foi atingido por uma bala perdida poucas horas depois de nascer no Hospital Barão de Lucena, na Região Metropolitana do Recife (PE), na noite deste domingo (26). A criança, que foi atingida de raspão na cabeça, passa bem.

Segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco, o tiro entrou no alojamento 5E e atingiu de raspão um recém-nascido por volta das 19h. O bebê foi atendido pela médica neonatologista, passou por exames físicos e passa bem.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes ouviram o pai do bebê, que afirmou ter escutado o barulho distante de um tiro e, na sequência, encontrou um projétil, que passou de raspão na cabeça da filha. Ele não quis ir até uma delegacia formalizar uma queixa.

O local foi isolado pela PM logo após o ocorrido. As mães e crianças que estavam nos leitos próximos foram transferidos para outros alojamentos do hospital para que o trabalho de perícia seja realizado. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil.