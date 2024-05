Casal e genro foram assassinados em Agudos - Reprodução

Casal e genro foram assassinados em AgudosReprodução

Publicado 28/05/2024 09:49

Um adolescente, de 15 anos, foi encontrado morto em um prédio abandonado em Bauru, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (27). O jovem era o principal suspeito de matar três pessoas da mesma família em Agudos, cidade vizinha. Ele era vizinho das vítimas e desapareceu após o crime.

O corpo do adolescente foi achado com ferimentos nas costas. A polícia não sabe se foi acidente, suicídio ou homicídio. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia. A identidade dele ainda não foi revelada.

A polícia investiga a relação dele com o assassinato triplo. O casal Joana de Fátima Sanches Carrasco, de 70 anos e Aparecido Roberto Carrasco, 74, além do genro deles, o autônomo Valdinei de Sousa, 57, foram mortos na última sexta-feira (24).

A corporação foi acionada pela filha do casal e mulher de Valdinei, que encontrou os corpos. Ela estava preocupada por não conseguir contato com o marido, que tinha o costume de ir a casa dos sogros depois de se exercitar.

Com isso, foi até à casa dos idosos e encontrou marido, mãe e pai mortos, cada um deles em um cômodo da casa. Segundo a polícia, as vítimas foram esfaqueadas no pescoço e os corpos foram encaminhados para o IML. O velório e o enterro foram realizados no sábado (25).

A polícia ainda informou que não havia sinais de arrombamento no imóvel e nem de que houve algum tipo de luta das vítimas com um suposto autor dos crimes. Também não foram localizadas imagens de circuito de segurança nem na casa e nem nas proximidades da residência.

No entanto, os agentes detectaram um princípio de incêndio no fogão, que acreditam ter sido uma tentativa do suspeito de apagar as evidências do crime. A arma usada no assassinato não foi encontrada. Além disso, o celular das vítimas foi levado.

A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Por isso, o delegado Marcos Jeferson da Silva, responsável pelo caso, afirma que não descarta nenhuma linha de investigação.

"Pode se tratar de um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que pode ter sido mal sucedido, já que inicialmente nada foi levado das vítimas; homicídio motivado por vingança ou algum desentendimento, entre outras motivações que ainda estão sendo apuradas", disse.

O que se sabe até o momento é que, antes de assassinar os vizinhos, o adolescente agrediu a mãe durante uma discussão após ela confiscar o seu celular. Em depoimento à polícia, a mãe e a irmã do jovem afirmaram que ele era dependente químico e apresentava comportamento agressivo, além de misturar o consumo de álcool com remédios.