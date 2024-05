Rocha encontrada na Bahia tem 60 cm de altura por 20 cm de largura - Divulgação / Receita Federal

Rocha encontrada na Bahia tem 60 cm de altura por 20 cm de larguraDivulgação / Receita Federal

Publicado 29/05/2024 09:10 | Atualizado 29/05/2024 09:21

Uma pedra precisa de 137 quilos encontrada em Pindobaçu, norte da Bahia, foi arrematada por R$ 175 milhões em um leilão realizado pela Receita Federal na última terça-feira (29). A rocha é de matriz preta com esmeraldas verdes e tem 60 cm de altura por 20 cm de largura. A identidade do comprador não foi revelada.

O valor inicial para levar o mineral era R$ 115 milhões. No entanto, ele já chegou a ser avaliado em R$ 500 milhões, segundo reportagem de 2017 citada pelo documento da negociação. A compra estava disponível até as 21h da última segunda-feira (27).

O relatório do objeto afirma que a raridade dele faz com que o seu preço não siga o padrão do mercado de joias, apresentando valor comercial para colecionadores, museus ou universidades.

O leilão foi realizado em Campinas, São Paulo, pela Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos, com mercadorias abandonadas ou apreendidas. Os lotes foram de itens como antiguidades, discos de vinil, celulares e peças de colecionadores.

Ainda segundo o texto, outras duas pedras raras com esmeraldas foram descobertas na mesma região. A primeira, achada em 2001, tem 380 kg e é avaliada em cerca de R$ 2 bilhões (U$S 400 milhões). A segunda, conhecida como "Esmeralda Bahia", tem 360 kg e precificada em cerca de R$ 1,5 bilhão (U$S 300 milhões).