Publicado 29/05/2024 15:56 | Atualizado 29/05/2024 15:57

O apresentador Pedro Bial afirmou, em episódio do podcast "Mamilos" da última quinta-feira (23), que se arrependeu de ter dito que só entrevistaria Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com um detector de mentiras. O comentário, feito em 2021, foi uma resposta a uma declaração do petista, que afirmou aceitar uma entrevista com o jornalista apenas na condição dela ser transmitida ao vivo.

"Eu estava respondendo a uma provocação do Lula. Acho que jamais serei perdoado, por muitos amigos inclusive, por ter insinuado que o Lula mente. Olha só que absurdo, quem diria! [...] Me arrependo de ter dito a coisa do polígrafo, mas foi uma resposta ao que ele me disse, desconfiando da minha edição", afirmou.

Eleições de 2006

No mesmo podcast, Bial afirmou que Lula só se elegeu em 2006 por causa de uma entrevista com ele, que teria alavancado a popularidade do atual presidente em meio a escândalos de corrupção.

"Ele [Lula] sabe que a entrevista que fiz com ele do mensalão foi o que garantiu a reeleição dele. Ele só subiu a partir daquela entrevista. E foi uma entrevista em que eu fui firme, como todo repórter tem que ser, principalmente quando entrevista um presidente", lembra.