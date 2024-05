Enchentes já afetaram 473 municípios do Rio Grande do Sul - Concresul/Divulgação

Publicado 29/05/2024 19:11 | Atualizado 29/05/2024 19:15

O número de pessoas afetadas pelas enchentes que assolam o estado do Rio Grande do Sul subiu para 2.347.664, segundo balanço divulgado nesta quarta, 29, pela Defesa Civil. O número de mortos permanece em 169. Também não houve mudança na quantidade de feridos.

A atualização dos dados registrou também um novo desaparecido, que agora são 45. Nesse momento, existem 581.638 pessoas desalojadas e 47.651 vivendo em abrigos, que necessitam continuar recebendo doações.

O boletim também aponta para um aumento no número de municípios afetados, que subiu de 471 para 473. Até o momento, 77.729 pessoas e 12.527 animais foram resgatados. Os números incluem apenas os resgastes realizados pelas forças de segurança do Estado.

Alertas



A Defesa Civil disponibiliza alertas meteorológicos via smartphone para aumentar o nível de prevenção. Para se cadastrar, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.

Também é possível se cadastrar via aplicativo Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar enviando uma mensagem para o telefone (61) 2034-4611.

Doações



Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.



O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:



- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255



Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul



- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul



Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.