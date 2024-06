Paulo Cesar Gazaro descobriu a doença quando estava na fase final do curso - Acervo Pessoal

Publicado 01/06/2024 22:14

São Paulo - Após 11 meses lutando contra um câncer de intestino, o estudante Paulo Cesar Gazaro realizou um de seus sonhos dias antes de morrer: com a antecipação de sua formatura, formou-se em Engenharia Civil, em cerimônia improvisada em hospital na Zona Leste de São Paulo.

A formatura teve seus principais momentos divulgados nas redes sociais pela faculdade onde o aluno se formou, a UniFECAF. Pelas imagens, é possível ver que alguns dos membros da equipe médica do hospital acompanharam a cerimônia. Paulo morreu na quinta-feira, 30, aos 45 anos.

"O Paulo será um eterno exemplo de persistência, sinônimo da palavra ‘sonhador’", escreveu a faculdade ao divulgar o vídeo da formatura nas redes sociais. "Que a história dele sirva de aprendizado e inspiração para todos que têm um sonho a realizar "

Ao longo do vídeo, a UniFECAF destaca que o maior sonho de Paulo era se formar — ele já estava na fase final do curso quando foi diagnosticado com a doença. "Porém, pelo grave quadro de saúde, não seria possível realizar a sua formatura a tempo", escreveu a instituição.

A faculdade, então, antecipou a formatura para o último dia 20 e, junto com familiares e a equipe médica do hospital, transformou o sonho de Paulo em realidade.

Esposa de Paulo, Graziela Gazaro se manifestou na publicação da faculdade. "No momento me faltam palavras para agradecer a disponibilidade em antecipar a sua formatura. Ele estava radiante neste dia!!! A felicidade dele era linda de ver. Ele deixou uma lição de força, garra, coragem e dedicação", escreveu