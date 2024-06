Vista aérea das ruas alagadas em Porto Alegre, RS - AFP

Publicado 02/06/2024 08:09

A semana começa no dia 2 com a lembrança dos 90 anos de nascimento do sambista Germano Mathias, que morreu em 2023. Germano Mathias nasceu no Pari, no centro de São Paulo, e começou a carreira nos anos 1950. Ele ficou conhecido pelo jeito de interpretar as músicas de forma sincopada e influenciou gerações de sambistas.



Também no dia 2 é celebrado os 85 anos da primeira exibição prática da televisão no Brasil, sendo os equipamentos montados em dois pavilhões da Feira de Amostras, era o primeiro passo para a criação do novo meio de comunicação.



Já em 3 de junho a morte do escritor Franz Kafka completa 100 anos. Ele foi um dos principais escritores da literatura moderna. Kafka era de origem judaica, nasceu em Praga, Áustria-Hungria (atual República Checa), e escrevia em alemão. O conjunto de seus textos retrata a ansiedade e a alienação do homem do Século XX. Foi internado em Viena, na Áustria, onde se internou com tuberculose e morreu vítima de insuficiência cardíaca.

Os 30 anos da morte do arquiteto paisagista paulista Roberto Burle Marx é lembrado neste dia 4, O Sítio Roberto Burle Marx, foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco em julho de 2021.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5, a Agência Brasil tem acompanhado as ações anuais de preservação do ecossistema e as consequências das mudanças climáticas.



Dia 5 também marca os 83 anos da primeira radionovela brasileira. O dia 6 marca os 100 anos do nascimento do mestre de tambor de crioula, Mestre Felipe.