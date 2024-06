Itamaraty também disse que as sanções sofridas pelo país caribenho são pesadas e injustificadas - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Itamaraty também disse que as sanções sofridas pelo país caribenho são pesadas e injustificadasFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 02/06/2024 14:39

O governo do Brasil condenou o bombardeio que deixou três brasileiros feridos nesse sábado, 1°, no Líbano. Em nota, a chancelaria brasileira informou que os feridos receberam atendimento médico no Hospital Libanês Italiano, em Tiro, cidade localizada no sul do país. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

A situação é acompanhada pela embaixada do Brasil em Beirute, que também está em contato com os familiares dos feridos.

"O governo brasileiro manifesta sua indignação e condena o bombardeio de ontem, dia 1°, em Saddikine, no sul do Líbano, que resultou em ferimentos em três cidadãos brasileiros", diz a nota.

Segundo o Itamaraty, o bombardeio ocorreu em função dos conflitos entre as forças armadas de Israel e combatentes do Hezbollah.

"O Brasil exorta as partes envolvidas nas hostilidades à máxima contenção, assim como ao respeito aos direitos humanos e ao direito humanitário, de forma que se previna o alastramento do conflito em Gaza e se evitem novas vítimas civis inocentes", completou o governo brasileiro.