Loja 'Vinhos Bolsonaro' foi inaugurada na última semana - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Publicado 03/06/2024 13:15

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) visitará na próxima sexta-feira, 7, a primeira loja física dos "Vinhos Bolsonaro", sediada em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. A presença do parlamentar e filho do ex-presidente foi comunicada em vídeo publicado em suas redes sociais. Segundo o deputado federal, esta é a "primeira de muitas" unidades físicas do comércio de bebidas. A loja foi inaugurada na última semana.

Eduardo Bolsonaro é sócio do empreendimento desde novembro de 2023. A sede da empresa, fundada em 2019, está localizada em Macaé, no Rio de Janeiro, mas as bebidas provém de vinícolas do Rio Grande do Sul. No mês passado, a marca se comprometeu a destinar 5% dos lucros obtidos às vítimas das enchentes que afetaram o Estado.

O comércio, até aqui, só contava com vendas online. O vinho tinto "Bolsonaro il Mito" é comercializado por R$ 129,90, enquanto o vinho branco sai por R$ 119,90. O rosé da marca recebe o nome de "Michelle Bolsonaro", como a ex-primeira-dama, e é vendido por R$ 119,90.

‘Bolsonaro’ virou nome de outros produtos

O "vinho Bolsonaro" foi o primeiro comércio de produtos com o nome do ex-presidente estampado. A segunda iniciativa do gênero partiu de Eduardo Bolsonaro, que inaugurou, em fevereiro de 2023, a "Bolsonaro Store", uma loja virtual que vende calendários, canecas e tábuas de churrasco em homenagem ao ex-chefe do Executivo.

Além dos vinhos, Michelle e o ex-presidente figuram os rótulos de uma marca de perfumes.

Em janeiro de 2024, foi inaugurado um comércio de calçados com o nome do ex-mandatário, incluindo opções como "Chinelo Crocs Bolsonaro Puro Mito", o "Tênis Patriota Style" e as "Botinas Bolsonaro".

Os empresários da marca de calçados também lançaram uma linha de drones agrícolas com estampas em homenagem ao ex-presidente.