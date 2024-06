OAB afirma que as saídas temporárias são uma política eficiente para a reintegração gradual dos presos - Secom

OAB afirma que as saídas temporárias são uma política eficiente para a reintegração gradual dos presosSecom

Publicado 06/06/2024 09:20 | Atualizado 06/06/2024 09:22

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) declare inconstitucional a lei que acabou com a saída temporária de presos, as "saidinhas", a restabeleça o benefício. Ao dar entrada na ação, a OAB arrasta o STF para arbitrar o tema, que opõe o Congresso e o governo Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente vetou as mudanças, mas os vetos foram derrubados por ampla maioria.