Deputada Federal Luiza Erundina, de 89 anos - Câmara dos Deputados

Publicado 06/06/2024 08:19 | Atualizado 06/06/2024 08:25

"A deputada federal Luiza Erundina está no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. O quadro é estável, aguardando resultado dos exames", publicou a assessoria.

Erundina discursava sobre uma matéria da qual é relatora na comissão, quando sentiu falta de ar e precisou ser retirada da sala.

A deputada tem 89 anos e completará 90 em novembro. Ela é a parlamentar mais idosa da Casa nesta legislatura.

Encerramento da sessão

Depois do ocorrido, as votações previstas para acontecer na noite desta quarta-feira foram suspensas . "A deputada Erundina, uma mulher que todos temos que reverenciar, com quase 90 anos, encontra-se na UTI de um hospital, com a saturação baixíssima", disse a deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), ao apresentar uma questão de ordem para o fim da sessão.