A servidora comissionada Camila Guerra de Andrade foi exonerada da Empetur - Reprodução / Internet

Publicado 06/06/2024 17:22 | Atualizado 06/06/2024 17:22

Uma servidora comissionada do governo de Pernambuco foi exonerada após a repercussão de um vídeo onde aparece com sinais de embriaguez durante a abertura do São João de Caruaru no sábado (1). Camila Guerra de Andrade era lotada na Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur) e estava na festividade para criar conteúdo para a internet. Em uma postagem no X, ela argumenta que estava fora do expediente quando apareceu na gravação.

No vídeo, que circula nas redes sociais, ela conversa com outro rapaz e aparenta estar embriagada. Ele mostra o Passaporte Pernambucano, documento criado pela Secretaria de Turismo que permite ao visitante registrar a presença em pontos turísticos do estado. O homem pergunta aonde pode ir. Ela responde com um palavrão: "Para PQP!".

Camila também elogia o prefeito da capital, João Campos (PSB), rival político da governadora Raquel Lyra (PSDB). Quando o entrevistador pergunta se ela havia gostado dos óculos e da camisa que usava, ela respondeu: Me lembra um prefeito". Em seguida, pede para ele "cortar" a gravação e menciona fazer parte do governo estadual. "Corta, que eu sou do governo", disse.

Camila, que atuava como executiva sênior na Empetur, recebia um salário de R$ 3.625,30 mensais, era responsável pelo conteúdo do perfil oficial "Descubra Pernambuco" no Instagram, segundo consta do Portal da Transparência do estado.



O órgão confirmou a demissão da servidora por meio de nota. "A Empetur informa que a servidora, que ocupava cargo comissionado há cerca de dois meses, foi exonerada, e que ela não fazia parte do quadro de funcionários da estatal na gestão passada", informou.



Camila se defendeu das acusações em uma publicação na rede social X (antigo Twitter). A jovem afirmou foi contratada para "gerar conteúdos e experiências", mas reconheceu que "não deveria estar de crachá do lugar que trabalhava porque é um órgão publico".

No entanto, argumentou que não estava em horário de expediente. "Fim de expediente. Largou! Aproveitamos os comes e bebes sim, ninguém é ferro. Descemos com trabalho pronto", afirmou.

Na tarde desta quinta-feira (6), ela apagou a conta @warcamila.