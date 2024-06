Segundo o Tribunal de Justiça do Maranhão, os recursos para a compra saíram do Fundo de Segurança dos Magistrados - CNJ/Divulgação

Segundo o Tribunal de Justiça do Maranhão, os recursos para a compra saíram do Fundo de Segurança dos MagistradosCNJ/Divulgação

Publicado 06/06/2024 17:50

A nova frota de veículos do Tribunal de Justiça do Maranhão tem chamado atenção nas ruas de São Luís. A Corte recebeu sete caminhonetes Toyota Hilux blindadas, compradas por meio da Comissão Permanente de Segurança Institucional da Corte. Quatro veículos foram entregues no último dia 29, no valor de R$ 480 mil cada — R$ 1,9 milhão ao todo.

A compra dos utilitários foi feita em adesão a uma ata de preços do Tribunal de Justiça do Piauí, produzida em julho do ano passado. O documento tratava da compra de oito utilitários esportivos, para aquela Corte, no valor de R$ 480 mil cada.

Os primeiros veículos da nova frota dos magistrados foram entregues no fim de abril, na sede da Associação dos Magistrados do Maranhão. À época, a Corte destacou que os novos veículos iriam substituir os de 2018, 'que já estavam gerando despesa'.

Em nota, o Tribunal informou que aquisição "objetivou conferir maior segurança à Mesa Diretora do Poder Judiciário, além de renovar os veículos, garantindo tecnologia e sustentabilidade, com redução de manutenções".

Segundo o Tribunal, os recursos para aquisição dos carros saíram do Fundo de Segurança dos Magistrados (Funseg) — para o qual são destinados 3% da arrecadação das custas judiciais, taxa judiciária e do percentual de emolumentos extrajudiciais recolhido ao Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário.

Também na ocasião, o presidente da Comissão de Segurança do Tribunal, desembargador Sebastião Bonfim, disse que as Hilux iriam contribuir "para uma celeridade melhor e apoio à Justiça de 1º e 2º Graus".

Edital de pregão lançado em julho do ano passado estimou a contratação das caminhonetes em R$ 570 mil cada, no valor total de R$ 4,5 milhões. O documento previa a compra de SUVs de no mínimo sete lugares, zero quilômetro, blindadas e com ano de fabricação e modelo igual ou posterior a 2023. A blindagem requerida no edital era de um nível que suportasse balas de arma pesada. 44 Magnum.

Segundo a Coordenadoria de Material e Patrimônio do Tribunal de Justiça do Maranhão, a compra visava a "atender as demandas de serviços administrativos de segurança institucional da Diretoria de Segurança Institucional".

O edital previa a expectativa mínima de compra de quatro veículos. O pregão foi aberto em agosto do ano passado, mas, segundo o Portal Nacional de Contratações Públicas, não obteve sucesso.