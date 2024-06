Para Barroso, a educação midiática é um 'passo importante' para lidar com o 'abismo de desinformação' nas redes - Valter Campanato / Agência Brasil

Para Barroso, a educação midiática é um 'passo importante' para lidar com o 'abismo de desinformação' nas redesValter Campanato / Agência Brasil

Publicado 06/06/2024 18:44

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que "não há como enfrentar a desinformação sem parceria com as plataformas digitais, que revolucionaram a comunicação no Brasil". Ele falou nesta quinta, 6, na cerimônia de adesão das plataformas ao Programa de Combate à Desinformação do STF, que existe desde 2021.

Seis plataformas assinaram o acordo de adesão: Google, YouTube, Meta, TikTok, Kwai e Microsoft. O X (antigo Twitter) e o Telegram não integram a parceria. O programa prevê ações educativas e de conscientização para enfrentar os efeitos da desinformação. A cooperação com as plataformas já foi firmada em 2018 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na gestão de Barroso

De acordo com o ministro, a educação midiática é um "passo importante" para lidar com o "abismo de desinformação" nas redes

Ele ressaltou que a parceria é administrativa e não tem nenhuma conotação jurisdicional. "Nada tem a ver com nenhum processo que esteja no Supremo. É totalmente republicano e não interfere em nada na jurisdição", afirmou.