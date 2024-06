Homem está em presídio e aguarda julgamento - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 07/06/2024 10:34

Minas Gerais - Um homem de 28 anos foi preso nesta quinta-feira (6) suspeito de estuprar uma adolescente, de 13 anos. O crime aconteceu no município de Pai Pedro, no norte de Minas Gerais, e o suspeito era considerado um líder religioso da região.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado aliciava a menor de idade e pedia fotos e vídeos eróticos. Além disso, o homem teria marcado encontros com a vítima, onde tinha relações sexuais, que são consideradas pela lei como estupro de vulnerável.

Com o passar do tempo, a adolescente passou a apresentar um comportamento estranho. Após esconder o celular em algumas ocasiões, ela confessou ao pai o que estava acontecendo. O responsável procurou a delegacia de Manga, uma cidade da região, e denunciou o ocorrido.

Durante o depoimento especial, a vítima confirmou que de fato havia enviado esse tipo de material ao investigado. Ela também confirmou os encontros, que aconteceu em local afastado. A jovem também disse que o homem ficava nervoso se ela negasse as investidas.

Outra vítima

Com o avanço das investigações, os policiais civis descobriram que o homem estaria enviando mensagens para uma outra adolescente. A vítima compareceu até a delegacia e prestou informações semelhantes ao relato da primeira menina.



Ela contou que o suspeito elogiava seu corpo e mandava mensagens com conotação sexual, inclusive, teria iniciado conversas no sentido de se encontrarem. Contudo, a adolescente o teria bloqueado depois que ele pediu para que lhe enviasse vídeos íntimos.



Responsável pela investigação, o delegado Thiago Pinheiro informa que, após concluir os levantamentos, o suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável e por aliciamento e armazenamento de cenas pornográficas de crianças.

"Em análise aos fatos relatados pela segunda vítima, nesse caso, restou comprovada a tentativa do cometimento do crime, portanto ele foi indiciado pelo crime consumado e pela tentativa também", explica. O suspeito encontra-se no sistema prisional à disposição da Justiça.