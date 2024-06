Campos Neto comentou que todo dia lê um plano novo no jornal - Paulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 07/06/2024 12:48

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a dizer nesta sexta-feira, 7, que não tem planos fechados para depois de 2024. O mandato dele à frente da autoridade monetária termina no dia 31 de dezembro. A partir do ano que vem, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve indicar outro nome para substituí-lo.

"Todo dia eu leio um plano novo no jornal ou, às vezes, minha esposa vem falar: 'li aqui um negócio, de que vai fazer isso.' Eu sempre fico surpreendido, porque eu não tenho plano nenhum", afirmou Campos Neto, durante um evento da Monte Bravo Corretora, em São Paulo. "A única coisa que posso garantir é que vou dar um descanso durante um tempo."

Antes de encerrar a participação no evento, Campos Neto completou: "Uma coisa que posso dizer para vocês é que vocês não sabem o quanto abre a sua mente quando você não tem de ficar olhando para uma telinha com preço subindo e caindo o dia inteiro."