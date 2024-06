Projeta visa criminalizar divulgação de notícias falsas - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Projeta visa criminalizar divulgação de notícias falsasTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 07/06/2024 14:17

Dos 20 deputados federais que compõem o grupo de trabalho (GT) criado para definir regras para as redes sociais no Brasil, 14 votaram contra a criminalização das notícias falsas.



Eles mantiveram, no último dia 28 de maio, o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro ao texto que punia, com até cinco anos de prisão, quem promovesse ou financiasse "campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos, e que sejam capazes de comprometer a higidez do processo eleitoral".



Dos parlamentares do GT, apenas quatro votaram para derrubar o veto e dois não votaram na sessão. O grupo foi criado na quarta-feira (5) e terá 90 dias, prorrogáveis por mais 90, para apresentar um projeto que defina regras para atuação das plataformas digitais no Brasil.



O cientista político da Universidade de Brasília (UnB) Luis Felipe Miguel avaliou que a composição ficou desfavorável àqueles que defendem regras mais firmes contra a desinformação e que pedem maior responsabilização das gigantes da tecnologia.



"É uma comissão completamente enviesada, a gente vê, simplesmente olhando para os nomes, que existe uma bancada das fake news fortemente representada. São parlamentares cuja carreira está extremamente vinculada a essa disseminação deliberada de inverdades", disse.



Para o especialista, uma grande parte da elite parlamentar brasileira depende "massivamente da possibilidade de contar mentiras em público impunemente".



De acordo com a assessoria da Presidência da Câmara, a composição desses grupos de trabalho sempre é resultado de entendimentos entre os líderes partidários.



O GT criado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), substituiu a tramitação do PL 2.630/2020, conhecido como PL das Fake News, então sob a relatoria do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). Segundo Lira, esse PL estava "contaminado" pela discussão ideológica e seria preciso começar o debate do zero.



Em 2023, a Câmara tentou votar o PL 2.630, mas Lira preferiu retirar o projeto da pauta devido à falta de acordo entre os parlamentares. Na época, o presidente da Câmara atribuiu a falta de acordo à ação das big techs, que são as multinacionais que controlam as redes sociais.



Para o cientista político Luis Felipe Miguel, a suspensão da tramitação do projeto foi um retrocesso. "Com a tentativa de golpe contra o presidente Lula [em 8 de janeiro de 2023], o Arthur Lira estava fazendo uma encenação de que pretendia encaminhar alguma coisa para tentar transformar o debate virtual no Brasil em algo menos parecido com um espaço regido pela lei da selva", disse.



Porém, segundo o cientista, o debate foi "atropelado por uma campanha de desinformação orquestrada pelas grandes empresas das plataformas sociodigitais, as big techs, junto com a extrema direita". "E acabou que o PL foi arquivado", completou.



Os parlamentares contrários à criação de regras e responsabilização das redes sociais no Brasil argumentam que a medida representaria um risco à liberdade de expressão e poderia gerar uma perseguição na internet. Quem defende regra para as redes sociais afirma que elas são necessárias para inibir os crimes cometidos on-line.



Proporcionalidade

A distribuição das comissões permanentes da casa e a composição dos GTs tendem a respeitar a proporcionalidade entre o tamanho de cada bancada, ou bloco partidário, e o número de integrantes que eles têm em cada comissão ou grupo. No caso do GT das redes sociais, a proporcionalidade ficou semelhante, na maioria dos casos, variando um pouco a depender do bloco ou partido.



O bloco formado pelo União Brasil/PP/PSDB/Cidadania/Solidariedade/PDT/Avante/PRD tem 31% das cadeiras da Casa, e ficou com 35% dos assentos no GT das redes, com sete parlamentares.



O bloco MDB/PSD/Republicanos/Podemos, que tem 28% das cadeiras da Câmara, ficou com 25% das vagas no GT, com cinco deputados. O PL tem 18% das cadeiras e ficou com 15% das vagas do GT. O partido Novo, com apenas 0,5% das cadeiras da Casa, teve uma vaga no GT, o que representa 5% do total.



Já o bloco PT/PCdoB/PV, que tem 15% das cadeiras da Câmara, ficou com 10% das vagas. O PSOL/Rede, que tem 2,7% das cadeiras, ficou com uma vaga no GT, o que representa 5% do total do grupo de trabalho. O PSB, que também só conta com 2,7% das cadeiras, ficou com uma vaga no GT.



Confira a lista dos deputados que compõem o colegiado:



- Ana Paula Leão (PP-MG)

- Fausto Pinato (PP-SP)

- Júlio Lopes (PP-RJ)

- Eli Borges (PL-TO)

- Gustavo Gayer (PL-GO)

- Filipe Barros (PL-PR)

- Glaustin da Fokus (Podemos-GO)

- Maurício Marcon (Podemos-RS)

- Jilmar Tatto (PT-SP)

- Orlando Silva (PCdoB-SP)

- Simone Marquetto (MDB-SP)

- Márcio Marinho (Republicanos-BA)

- Afonso Motta (PDT-RS)

- Delegada Katarina (PSD-SE)

- Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)

- Lídice da Mata (PSB-BA)

- Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE)

- Marcel Van Hattem (NOVO-RS)

- Pedro Aihara (PRD-MG)

- Erika Hilton (PSOL-SP)