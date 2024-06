Dilma e Putin apertam mãos em reunião no Fórum Econômico Internacional - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 07/06/2024 17:07 | Atualizado 07/06/2024 17:15

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrou nesta quinta-feira, 6, com a ex-presidente do Brasil e atual gestora do Banco do Brics, Dilma Rousseff. A reunião ocorreu durante o Fórum Econômico Internacional, em São Petersburgo. O russo elogiou bastante a atuação da petista e declarou que o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) registra lucros significativos pela primeira vez.

Putin declarou estar feliz de poder continuar o diálogo e afirmou que banco conseguiu fazer muita coisa sob a liderança de Dilma e está essencialmente se recuperando. Além disso, ainda afirmou que planeja falar com Lula em breve, para estreitar os laços entre Brasil e Rússia, que atualmente preside o Brics.

Segundo a petista, as partes também conversaram sobre o ''cenário internacional e a reconstrução do novo multilateralismo e da ordem internacional que reflita o mundo multipolar em que vivemos''. Para Dilma, sem uma economia multipolar, a multipolaridade é impossível.

Por fim, a presidente do Banco do Brics agradeceu o apoio russo a sua gestão. O Fórum Econômico Internacional dura até este sábado, 8.