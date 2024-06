Prisão faz parte da Operação Predator da Polícia Civil - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 13/06/2024 11:39 | Atualizado 13/06/2024 11:40

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou na quarta-feira (12) a operação Predator que resultou na prisão preventiva de um homem, de 22 anos, por estupro de vulnerável em Carangola, interior de Minas Gerais. A vítima é uma menina de oito anos.



De acordo com as investigações, o homem é padrasto da vítima e começou os abusos há cerca de três anos, desde que a criança tinha apenas cinco anos de idade. O suspeito foi localizado no local de trabalho. Em depoimento, ele confessou ter praticado os abusos sexuais , não ofereceu resistência à prisão e foi encaminhado ao sistema prisional de Carangola.



Operação Predator



De acordo com a Polícia Civil, o nome da operação, que significa "predador" em latim, é uma alusão à situação de extrema vulnerabilidade vivenciada por uma criança, exposta a um abusador capaz de perpetrar as mais indescritíveis atrocidades para satisfazer seus desejos.

Ainda segundo a instituição, a operação serve como um lembrete de que do comprometimento ao combate à violência sexual e com a proteção das vítimas. E reforça a importância da denúncia de crimes sexuais, ressaltando que essa é a única forma de garantir justiça, responsabilizar os criminosos, prevenir novas ocorrências e promover mudanças sociais.