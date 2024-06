Nova imagem mostra como Joca foi transportado sem requisitos de proteção - Reprodução / Jornal Nacional

Publicado 14/06/2024 11:17 | Atualizado 14/06/2024 11:25





João Fantazzini, tutor de Joca, expressou ao noticiário sua indignação e tristeza com a nova descoberta. "Foi um choque muito grande. Cada dia é uma surpresa, e parece que isso não vai acabar nunca," desabafou.



O caso, que comoveu muitas pessoas, começou com um erro logístico. Joca deveria viajar com seu tutor para Sinop, Mato Grosso, mas acabou sendo enviado por engano para Fortaleza. A companhia aérea Gol, ao perceber o erro, organizou o retorno do cachorro para São Paulo no mesmo dia. Infelizmente, Joca não sobreviveu ao trajeto de volta.



Em depoimento ao delegado que investiga o caso no Ceará, um funcionário terceirizado do aeroporto de Fortaleza afirmou ter percebido a irregularidade assim que abriu o bagageiro do avião. "Quando a aeronave pousou, abri o porão e vi a caixa de transporte solta. O cachorro estava calmo, mas a caixa não estava fixada," declarou. O funcionário registrou o fato com fotos e apresentou as imagens às autoridades.



Marcello Primo Muccio, advogado de João Fantazzini, criticou a falta de cuidados no transporte do animal. "A caixa de transporte deve ser adequadamente fixada para evitar movimentos durante o voo. Joca pode ter ficado estressado devido a isso. Vamos cobrar justiça," afirmou.



A Polícia Civil de São Paulo informou que continuará a coletar depoimentos dos funcionários do aeroporto e que os laudos periciais estão em elaboração para análise.



Lula se manifestou

À ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a companhia aérea Gol tem que prestar contas sobre a morte do cachorro Joca . O chefe do Executivo também manifestou solidariedade ao tutor do animal e a sua família, usou uma gravata com estampa de cachorro em homenagem ao cão e cobrou que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) fiscalize o caso.

"A minha gravata tem o desenho de um cachorrinho. Eu coloquei ela de manhã em protesto o que aconteceu com um cachorro de um cidadão que ia mandar o seu cachorro para Sinop, no Mato Grosso. Acho que a Gol tem que prestar contas. Acho que a Anac tem que fiscalizar isso, e acho que a gente não pode permitir que isso continue acontecendo no Brasil. Então, essa gravata é em homenagem (ao Joca), e a nossa solidariedade", disse Lula.