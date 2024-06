Vídeo registrou homem atirando contra carro após briga de trânsito - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/06/2024 15:32

A Polícia de São Paulo está em busca do homem que teria atirado em um casal dentro de um carro na Rodovia Castelo Branco, na região de Boituva, no interior paulista. O automóvel do foragido foi encontrado em um hotel em Piraju, município próximo da divisa com o Paraná, no sábado, 16.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu após uma ultrapassagem seguida de colisão. Vídeos do momento dos disparos se espalharam pelas redes sociais. O automóvel atingido era blindado e não há, até o momento, informações sobre feridos.

Em um dos vídeos, o homem está acompanhado de uma mulher. Ele se aproxima do outro carro e aponta uma arma. Um dos ocupantes fecha, então, a janela do veículo.

Já o outro registro foi feito em outro momento, de dentro do automóvel, e a pessoa ameaçada aparece no telefone pedindo orientações à polícia. Ela é instruída a não abrir a janela e, na sequência, o homem faz cerca de quatro disparos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) apontou que a Justiça decretou a prisão temporária do suspeito. O caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de Itapetininga como tentativa de homicídio.