Carlos Monteiro era conhecido como ’Nenê’ e tinha 58 anosReprodução / Instagram

Publicado 17/06/2024 09:09 | Atualizado 17/06/2024 09:29

O empresário Carlos Monteiro, conhecido como Nenê, foi morto aos 58 anos após sofrer um golpe de canivete no seu próprio bar, o Malta Rock Bar, no bairro da Saúde, Zona Sul de São Paulo. Testemunhas contiveram o suspeito, de 34 anos, preso em flagrante no local. O caso está registrado como homicídio na 16ª DP (Vila Clementino).

Segundo a Polícia Militar de São Paulo, quando os agentes chegaram ao estabelecimento, Carlos já estava sem vida. A arma usada no crime foi apreendida. O caso aconteceu no último sábado (15).

Uma prima da vítima disse à "Folha de São Paulo" que o autor do golpe estava incomodando clientes, inclusive chegando a assediar uma mulher, e Monteiro teria sido esfaqueado ao tentar retirá-lo do local. Um conhecido afirmou, por meio de uma publicação em seu Instagram, que o amigo perdeu a vida após tentar apartar uma briga e sempre sonhou em ter um bar de rock.

Uma mensagem nas redes sociais do bar expressou o luto pela morte do seu proprietário. "Para sempre em nossos corações, você jamais será esquecido. Descanse em paz, Nenê", diz o texto.

Nos comentários, amigos e pessoas próximas lamentam a perda. "Um ser humano para ser copiado! Do bem, acolhedor e sorridente! Que Deus o receba de braços abertos e a família fique unida", diz um. "Revoltante ele ir desta forma", contesta uma mulher.

O velório aconteceu no domingo (16), no Cemitério Gethsêmani, também na Zona Sul da capital paulista. O sepultamento será no mesmo local, nesta segunda-feira (17), às 11h.