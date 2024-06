Piloto argentino Lorenzo Somaschini comemou que estava realizando o sonho de estar treinando no Brasil - Reprodução/redes sociais

Publicado 18/06/2024 08:55 | Atualizado 18/06/2024 09:03

O piloto argentino Lorenzo Somaschini, de nove anos, morreu na noite desta segunda-feira, 17, após sofrer um acidente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, durante um treino livre no último sábado, 15.

Segundo o SuperBike Brasil, um dos maiores campeonatos de motociclismo do mundo, Lorenzo estava internado em estado grave no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista.

Durante o primeiro treino livre da Jr Cup, da 4ª etapa do circuito, ele caiu da moto que pilotava após sofrer um "highside" — tipo de acidente em que há excesso de velocidade após uma curva, fazendo com que os pneus percam aderência. O jornal argentino 'El Clarín' afirma que o piloto bateu a cabeça após a queda.

Lorenzo participou da competição em uma categoria voltada para crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, com motocicletas de 160 cilindradas, adaptadas e preparadas para competição, com pedaleiras e guidão adequados ao tamanho de cada criança.

Antes do acidente, ele ainda fez uma publicação comemorando que estava realizando o sonho de estar no Brasil participando do evento.

"Realizando sonhos... Primeiro treino em Interlago Brasil me preparando para a JuniorCup", escreveu na legenda.

Nas redes sociais, a organização do evento disse que está prestando assistência à família do piloto desde o dia do acidente.

"Todos da equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos de Lorenzo", lamentou.

A imprensa argentina definiu Lorenzo como um prodígio do motociclismo do país. Além disso, o piloto sonhava em chegar à MotoGP e se tornar campeão mundial.