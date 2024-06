Suspeito usou dinheiro da vítima para comprar artigos de luxo, como relógios e óculos escuros - Divulgação / Polícia Civil de Goiás

Publicado 18/06/2024 11:58 | Atualizado 18/06/2024 12:06

Um bancário é suspeito de furtar R$ 190 mil de um trabalhador rural em Goianira, Goiás, para comprar artigos de luxo e ir em restaurantes caros. Ele foi preso preventivamente dentro que da agência em que trabalhava pela Polícia Civil, durante a Operação Cashback, nesta segunda-feira (17).

Segundo os policiais, a vítima procurou a delegacia e informou que estava trabalhando e morando na Venezuela há aproximadamente 10 anos e, durante este período, frequentemente depositava na conta bancária. O objetivo era juntar dinheiro o suficiente para se aposentar no Brasil.

Ao voltar ao território brasileiro, em 6 de junho deste ano, o trabalhador consultou o extrato e verificou que o saldo estava com um valor muito abaixo do depositado. Dessa forma, por meio de diligências, a equipe policial descobriu que um dos funcionários da instituição bancária realizou diversos saques e compras no cartão de débito da vítima, se beneficiando das facilidades de acesso do cargo.



De acordo com a investigação, somente no dia 8 de junho, o suspeito gastou aproximadamente R$ 1.800 entre compras em lojas de marca renomadas e restaurantes luxuosos. Houve mês que o investigado sacou mais de R$ 25 mil reais da conta bancária da vítima. A polícia apreendeu os cartões do trabalhador que estavam com o investigado.

Em entrevista ao portal "G1", o delegado Thiago Carvalho informou que a maior parte do dinheiro era sacado em bancos de Aruanã, Goiânia e Goianira e que os crimes começaram no mês de março de 2023.



"A vítima é uma pessoa bem humilde, trabalhador rural de uma lavoura na Venezuela. Ele só percebeu que havia um déficit alto nos valores da conta no extrato bancário quando voltou para Aruanã. Ele chegou na delegacia para fazer o registro e tivemos dificuldade até para colher as digitais por conta do trabalho dele", informou o delegado.