Bruna Eduarda Garcia Anhaia tinha 22 anos e morava em Itaqui há cerca de seis mesesReprodução

Publicado 18/06/2024 10:32 | Atualizado 18/06/2024 10:43

A jovem Bruna Eduarda Garcia Anhaia, de 22 anos, foi encontrada morta próximo ao rio Uruguai, na cidade de Itaqui, Rio Grande do Sul. O corpo tinha marcas de tiros na cabeça, peito e braço. Segundo o delegado Ericson Mota, responsável pelo caso, havia um ferimento de instrumento cortante no rosto da vítima.

As partes de baixo das suas roupas estavam abaixadas. Além disso, as mãos tinham machucados, o que indica que ela tentou se defender. As circunstâncias do crime, que aconteceu na manhã do último domingo (16), ainda são desconhecidas.

Bruna era da cidade de Uruguaiana e tinha se mudado há cerca de seis meses. Ela foi encontrada em uma área de lazer do rio, conhecida como "Bem-te-vi". As investigações continuam para identificar o responsável pela morte.