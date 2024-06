Animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros - Reprodução/Corpo de Bombeiros

Animal foi resgatado pelo Corpo de BombeirosReprodução/Corpo de Bombeiros

Publicado 18/06/2024 09:45 | Atualizado 18/06/2024 09:59

Acre - Uma cobra sucuri de cinco metros foi flagrada atravessando a rodovia AC-405 em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

O momento foi registrado por moradores, que passavam pelo local, no último sábado (15). No vídeo, é possível que a cobra estava ferida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate do animal. As marcas apresentadas, segundo a corporação, podem ter sido ocasionadas por um terçado (golpes de facão).

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi até o local e levou a sucuri para a base de Cruzeiro do Sul. Depois, a serpente será transferida para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Rio Branco para receber mais cuidados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao se sentir ameaçado com a presença de alguém em seu ambiente, o animal pode atacar para se defender. A forma de ataque da sucuri é pelo esmagamento. Normalmente, o animal se enrosca na vítima e arrasta para dentro da água, causando afogamento e sufocamento.

O Ministério da Saúde alerta que, quando encontrar animais peçonhentos dentro, ou fora, da residência "afaste-se lentamente deles, sem assustá-los e entre em contato com o centro de controle de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde ou com o Corpo de Bombeiros para o resgate do bicho".