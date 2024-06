Lajeado inundada após chuvas na segunda-feira (17) - Reprodução / Redes Sociais

Lajeado inundada após chuvas na segunda-feira (17)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 18/06/2024 09:50 | Atualizado 18/06/2024 10:50

Diversos municípios do Rio Grande do Sul voltaram a sofrer com as enchentes na segunda-feira (17). Os municípios de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Estrela e Lajeado precisaram retirar moradores de casas, já que o nível do rio Taquari subiu 10 metros em 24 horas.

Em Estrela, o Rio Taquari chegou a atingir 24,11m às 21h45 de segunda. De acordo com a Defesa Civil local, geralmente é a partir dos 19,5m que o rio sai do leito e começa a interditar ruas. Por causa da inundação cerca de 56 famílias ficaram desalojadas ou desabrigadas e 37 ruas e estradas precisaram ser interdidadas. Segundo o MetSul Meteorologia, o rio atingiu o pico de cheia no município e já está em recuo no vale.

Lajeado, RS, nesta segunda-feira. Quinta inundação em nove meses pic.twitter.com/0nHuFS1Nhw — Rudá Ricci (@rudaricci) June 17, 2024

A chuva elevou o pico do Taquari a 29,16m em Arroio do Meio e forçou a prefeitura a retirar quatro famílias e emitir um alerta para novas evacuações. Em Lajeado a situação não foi diferente já que o nível do rio atingiu 23,78m, inundou diversos bairros, como Centro, Hidráulica e Conservas e 60 famílias precisaram ser resgatadas, se juntando a outras 90 famílias desalojadas desde o ínicio das enchentes em maio.

Vídeo de @dr.tetekerbes feito nesta noite de segunda-feira próximo à Ponte de Ferro, entre Arroio do Meio e Lajeado, mostra como está a situação do momento na região.



Mais cedo, o Governo do Estado emitiu alerta para o Vale do Taquari, Vale do Caí, Serra e Litoral Norte, para… pic.twitter.com/pyb3tNmzCM — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) June 18, 2024

Outra região bastante afetada, Cruzeiro do Sul precisou remover 20 famílias das casas. Em entrevista ao jornal GZH, o prefeito da cidade, João Dullius, explicou que o nível do Rio Taquari estava em 23,60m às 17h30min, mas houve uma elevação de 15 centímetros na última hora. Na área central, parte da Rua Bento Gonçalves foi interditada devido ao risco de deslizamento de parte de um morro da região.

Assim como o Taquari, o Rio Caí também teve aumento de nível e causou transtornos a São Sebastião do Caí. De acordo com a prefeitura local, a cota de inundação é de 10,5m, mas estava em 13,8m - causando o transbordamento e avanço das águas na cidade. Os bombeiros precisaram acionados para ajudar as pessoas a evacuarem as casas. Esta é a terceira enchente na região e há pelo menos 500 famílias desabrigadas.

Bombeiros ajudam na retira de moradores em São Sebastião do Caí na segunda-feira (17) Divulgação / Prefeitura de São Sebastião do Caí

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade no Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira (18). De acordo com o Metsul, as regiões de maior risco de chuva forte e intensa, podendo gerar alagamentos e inundações repentinas, são o Noroeste, o Médio e Alto Uruguai, o Alto Jacuí, o Planalto Médio, a Serra (cidades mais ao Norte da região) e os Campos de Cima da Serra.

A Defesa civil gaúcha alerta que cidades dos vales do Caí e Taquari estão sob alerta para inundações até quarta-feira (19), e a Serra e o Litoral Norte podem sofrer deslizamentos de terra.