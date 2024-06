Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil - Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 20/06/2024 19:49

Brasília - Lula não foi preterido em foto na reunião do G7, na Itália, em junho. Ele não aparece no registro porque, na tradicional “foto de família” do grupo, só estão os presidentes dos sete países do bloco – o Brasil não é um deles – e os presidentes do Conselho Europeu e da União Europeia. O presidente brasileiro aparece em outra foto, que mostra todos os membros do grupo e convidados do encontro.

Conteúdo investigado: Postagens com a foto de lideranças internacionais sem a presença de Lula e com a legenda: "Cadê o Lula? Ele não seria a grande estrela da reunião do G7, segundo a velha e porca mídia?".



Onde foi publicado: X e TikTok.



Conclusão do Comprova: O fato de o presidente brasileiro Lula (PT) não aparecer em foto tirada em encontro do G7 não significa que ele foi preterido pelas lideranças que aparecem na imagem. A foto usada em post enganoso — a mesma publicada pelo Financial Times — traz apenas os presidentes dos países que formam o grupo: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Tradicionalmente, também compõem a imagem os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia.



Neste ano, a reunião ocorreu na Itália, entre os dias 13 e 15 de junho. O Brasil foi um dos países convidados. A foto em que Lula aparece é outra, em que figuram, ao lado dos presidentes dos países-membros do G7 e do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, as autoridades convidadas (chefes de países e representantes de organizações). Este registro também é feito todos os anos. Nesta edição de 2024, pela primeira vez, o papa participou do encontro.



Para efeito de comparação, em 2023, na reunião do G7, no Japão, constam igualmente os registros da foto oficial — também conhecida como "foto de família" — e da imagem com todos os participantes. O mesmo aconteceu em 2022, na Alemanha: a foto dos membros do grupo e o registro com os demais convidados. O então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não aparece na foto, pois o Brasil não foi chamado para o evento.



Na edição de 2024, Lula foi convidado pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Nesta transmissão, é possível ver o momento da recepção. Lula chegou à Itália na noite do dia 13. No dia seguinte, sua agenda oficial registra encontros com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da Turquia, Recep Erdoan, o Papa Francisco, o presidente da França, Emmanuel Macron, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



No dia 15, Lula teve agenda com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e Giorgia Meloni, antes de retornar a Brasília.



Para o Comprova, é enganoso o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 20 de junho, a postagem havia alcançado 74,4 mil visualizações no X, com 2 mil compartilhamentos e 6 mil curtidas. Em um perfil no TikTok que fez um vídeo a partir do post verificado aqui, a publicação registrou 99,5 mil visualizações, 7 mil curtidas e 1,8 mil compartilhamentos.



Fontes que consultamos: Reportagens na imprensa brasileira e internacional, site do governo federal e agenda oficial do presidente Lula.



Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.



Outras checagens sobre o tema: Reuters, Aos Fatos e Estadão Verifica também checaram posts sobre a participação de Lula no encontro do G7. O presidente e seu governo são alvos frequentes de conteúdos de desinformação. O Comprova mostrou que a viagem dele e de Janja à Europa foi para cumprir agenda diplomática, sem relação com o Dia dos Namorados, e que é enganosa a postagem que sugere que um secretário do governo confirmou a cobrança de novo imposto sobre o Pix.