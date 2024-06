Após o resgate, o bezerro foi entregue ao proprietário, e encontra-se em estado saudável - Divulgação / CBMSC

Após o resgate, o bezerro foi entregue ao proprietário, e encontra-se em estado saudávelDivulgação / CBMSC

Publicado 21/06/2024 21:21 | Atualizado 21/06/2024 21:42

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC) resgatou um bezerro que caiu em um buraco de aproximadamente 6 metros de profundidade na tarde da última quinta-feira (20). O chamado foi recebido às 16h45, solicitando a retirada do animal do buraco, que tinha menos de 1 metro de diâmetro e estava localizado no meio de um pasto. A guarnição informou que não há detalhes sobre como o bezerro caiu no local.



Utilizando materiais de estabilização, o animal foi içado para fora do poço pelos militares. Após o resgate, o bicho foi entregue ao proprietário e encontra-se em estado saudável.

O episódio ocorreu em uma propriedade em Florianópolis, no bairro Rio Vermelho.