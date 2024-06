Pastor André Valadão - Reprodução/Instagram

Publicado 24/06/2024 19:18

O pastor André Valadão, que recentemente orientou pais a não deixarem filhos irem para a faculdade, publicou um vídeo no domingo, 23, passeando na Universidade de Harvard, no estado de Massachusetts, EUA. "Oi, Brasil! Quem diria, hein? Em meio à polêmica, olha aqui onde estou com meus filhos", ironizou.

André Valadão, da Igreja Evangélica Lagoinha, disse que os fiéis deveriam preferir filhos vendendo picolé que fazendo faculdade.



Agora está em Harvard (das melhores e mais caras universidades do mundo) onde provavelmente os filhos estudarão com dinheiro do dízimo dos fiéis. pic.twitter.com/DQFLenmX4P — Os Mortadelas (@OsMortadelas) June 23, 2024

O pastor não esclareceu o motivo do passeio. Na semana passada, viralizou nas redes um vídeo em que Valadão aparece pregando contra universidades, alegando que seria preferível incentivar filhos a "vender picolé"."Se a faculdade vai acabar com a vida do seu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda! Vai vender picolé na garagem. ‘Ah, mas eu não criei meu filho para isso’. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô?", disse.A crítica também foi direcionada às mulheres: "Criou a sua filha para quê?", começa o pastor. "Para virar uma vagabunda? Ou você a criou para virar uma mulher santa, uma mulher digna de família? Aí ela tem um diploma, é rodada, é doida", disse.Harvard ocupa a quarta posição no ranking de melhores universidades do mundo, segundo a QS World University. No Brasil, a USP vence entre as nacionais, sendo a vice-campeã entre as melhores universidades da América Latina e Caribe.