Sede do Banco Central, em Brasília-DFMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 26/06/2024 08:34 | Atualizado 26/06/2024 09:30

O Banco Central postou nesta terça-feira (25) um meme inspirado no filme 'Divertida Mente 2'. A publicação alerta para o controle com gastos excessivos e, por isso, alguns internautas entenderam que se tratava de uma indireta para o governo federal.

"Ah, uma nova emoção!", dizia uma parte da ilustração com cinco personagens. A emoção nova responde: "Oi, eu sou a vontade de gastar sem poder". Na legenda, o BC faz um alerta mais sério sobre a questão.

"Manter as emoções sob controle ao fazer compras é essencial para evitar gastos impulsivos. Antes de comprar, pergunte-se se realmente precisa do item. Estabeleça um orçamento e siga-o rigorosamente. Planejar suas finanças permite identificar prioridades, economizar e evitar dívidas. Quer mais dicas sobre como tomar decisões financeiras mais seguras e eficazes?", dizia a legenda.

Alguns dos internautas criticaram o post por uma suposta falta de seriedade da instituição. Por outro lado, um outro grupo de pessoas apontou para uma indireta ao atual governo, insinuando um descontentamento do BC com os gastos federais.

"A carapuça serviu no Governo e em 99% da população brasileira", disse um internauta. "Meme bem feito e geral vestindo a carapuça no Governo Federal, até seus defensores. Olha o fiasco", comentou outro.



"Indireta para o governo eleito pelo povo?", "Indireta para o governo, né?" e "Tem que marcar o Governo Federal aqui, né", responderam outros usuários do Instagram.

Discordância entre Lula e Campos Neto

O mandatário do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já demonstraram discordâncias sobre a economia. Em abril, o petista criticou a taxa básica de juros, a Selic e ironizou uma homenagem recebida pelo chefe do BC.

"Ninguém fala da taxa de juros num país com inflação de 4%. Pelo contrário, faz uma festa ao presidente do Banco Central em São Paulo", disse. "Normalmente, os que foram à festa, devem estar ganhando dinheiro com a taxa de juros", falou à época.

Na última quinta-feira (20), Lula criticou a manutenção da Selic em 10,5% pelo Comitê de Política Monetária (Copom), uma pasta do Banco Central.

"Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, o povo brasileiro. Quanto mais a gente pagar de juro, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro", disse na ocasião.

Ainda em abril, Campos Neto foi questionado em entrevista à CNN sobre a relação com o presidente e disse que, de sua parte, havia disposição para conversar. "Estou à disposição a conversar sempre, seja em churrasco, almoço ou jantar", disse.