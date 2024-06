Padre José Raimundo Soares Diniz - Reprodução / Vídeo

Padre José Raimundo Soares DinizReprodução / Vídeo

Publicado 26/06/2024 09:24 | Atualizado 26/06/2024 09:29

O padre José Raimundo Soares Diniz, da Paróquia Senhora Sant’Ana, em Boquim, centro-sul de Sergipe, foi afastado das suas funções após ser revelado um caso de um fiel que exigiu dinheiro para não divulgar fotos e vídeos íntimos entre os dois. Segundo a investigação, o suspeito é servidor da prefeitura da cidade.

A polícia identificou o chantageador e o prendeu no dia do recebimento dos valores, que chegavam a R$ 70 mil. Ele foi encaminhado para a audiência de custódia, mas pagou a fiança e responde ao processo em liberdade.

A Igreja Particular de Estância divulgou uma nota no último sábado (22) reforçando que as medidas cabíveis foram tomadas em conformidade com o Código de Direito Canônico.

"Vale ressaltar que todo o cuidado, zelo e os atendimentos na comunidade paroquial serão mantidos. É importante destacar que a Diocese de Estância também tomou providências para resguardar os direitos de todas as partes envolvidas, incluindo o sacerdote. Por fim, a Diocese de Estância reafirma seu compromisso com a Palavra de Deus, bem como com a busca pela verdade e pela justiça."