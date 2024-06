Projeto Comprova: É satírico o vídeo em que homem diz estar indo investigar túmulo de Lula - Reprodução Internet

Publicado 26/06/2024 22:39 | Atualizado 26/06/2024 22:40

Brasília - São satíricos os vídeos sobre uma suposta investigação de um túmulo onde estaria sepultado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os conteúdos foram postados no TikTok por um perfil que afirma publicar “fantasias, sátiras, comédia, sem base na realidade”. No discurso, há elementos fantasiosos, uso de termos de duplo sentido e da imagem de um personagem fictício. Além disso, parte das imagens foi feita em Campo Grande (MS), e não no interior da Bahia, como afirma o autor.



Conteúdo investigado: Série de vídeos em que um homem afirma estar investigando uma denúncia de que existe um túmulo onde estaria sepultado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto outra pessoa estaria governando o Brasil no lugar dele. Um dos vídeos afirma que o túmulo fica em uma cidade no interior da Bahia, outra postagem diz que foi localizado um chip no mausoléu. O autor do conteúdo satírico diz que o resultado da investigação seria exibido na edição de 23 de junho de 2024 do Fantástico, da Rede Globo.



Onde foi publicado: TikTok.



Conclusão do Comprova: Não há qualquer base factual na série de vídeos satíricos publicadas no TikTok, em que o autor afirma estar saindo de São Paulo e viajando em direção a uma cidade no interior do Nordeste para investigar a existência de um suposto túmulo do presidente Lula (PT). A sequência tem oito vídeos e, já no primeiro deles, o autor inclui a seguinte legenda: “Vídeo sem base na realidade humor ficção, feito para gado!” (sic). Mesmo assim, há comentários na publicação indicando que algumas pessoas tomaram o conteúdo como verdadeiro.



Uma mulher diz ter comentado com o marido que Lula morreu antes da posse. Outra diz: “Que a verdade seja mostrada em nome de Jesus. Que assim seja!”. São comentários que parecem ter ignorado a legenda e a descrição do perfil, que afirma publicar “fantasias, sátiras, comédia, sem base na realidade”.



Outro indício de que o vídeo é uma sátira é o fato de ter elementos humorísticos: a suposta fonte da informação sobre o túmulo seria um homem que mora no interior da Bahia chamado Paulo Minoso, um termo de duplo sentido para “pau luminoso”. O autor chega a se queixar do sumiço da fonte no momento da chegada à cidade no interior da Bahia e afirma que será preciso expor o homem. Em seguida, exibe uma fotografia de um personagem de memes chamado Leno Brega – autor de paródias de cunho sexual de músicas sertanejas.



O Comprova conseguiu identificar que parte das imagens dos vídeos foi feita em Campo Grande (MS), e não no interior da Bahia. E não há nenhum registro de óbitos de pessoas chamadas “Luiz Inácio Lula da Silva” em cartórios de registro civil do Estado. O autor afirma também que sua “investigação” seria divulgada em uma reportagem do Fantástico, da Globo, no dia 23 de junho, o que não ocorreu.



Ao Comprova, o autor do conteúdo, o empresário Rod Rocha, afirmou que suas publicações são satíricas.



Sátira, para o Comprova, são memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. O Comprova verifica conteúdos satíricos quando percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 26 de junho, a sequência de vídeos somava mais de 2,5 milhões de visualizações. Apenas um dos vídeos alcançou 1,3 milhões.



Fontes que consultamos: Para esta checagem, o Comprova acessou os vídeos publicados pelo autor sobre o assunto, utilizou ferramentas de busca reversa de imagens (Yandex) e geolocalização (Google Maps) para identificar o local onde os vídeos foram feitos, além do app Sinesp Cidadão, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), para identificar o local de registro de placas de carro que aparecem nas imagens.



Também foi acessada a última edição do Fantástico, de 23 de junho de 2024, e a Consulta Pública de Óbitos em Cartórios de Registro Civil da Bahia. O responsável pelo conteúdo foi procurado e confirmou que o conteúdo é satírico.



Vídeos foram feitos no Mato Grosso do Sul, não na Bahia

Apesar de afirmar que está saindo de São Paulo e indo de carro até uma cidade no interior da região Nordeste – sem especificar qual delas – o autor do vídeo gravou pelo menos uma parte do conteúdo na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi possível fazer a identificação a partir da parte 2 da sequência de vídeos, em que ele afirma estar chegando em uma cidade que fica próxima do local onde ficaria o suposto túmulo.



Em outro vídeo, ele diz que o local seria no interior da Bahia, o que não é verdade. Em um momento do vídeo, é possível identificar a placa de um carro Fiat, modelo Mobi 2021, com placa de Campo Grande. No mesmo vídeo, é possível ver do lado direito da imagem uma loja chamada MultiArt. O Comprova identificou o mesmo local na Avenida Manoel da Costa Lima, nº 550, em Campo Grande – bem longe da Bahia.



Mesmo sabendo que o conteúdo é satírico, o Comprova buscou por eventuais registros de óbito em nome de “Luiz Inácio Lula da Silva” em cartórios de registro civil da Bahia. No vídeo, o homem disse que os cartórios não quiseram mostrar os registros, mas eles são públicos. Não há nenhum óbito de um “Luiz Inácio Lula da Silva” em cartórios de registro civil da Bahia, segundo dados do site oficial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA).



Ao Comprova, o autor do vídeo afirmou que se chama Rod Rocha, é empresário e tem 46 anos. Rod reafirmou que suas publicações são sátiras. “Sempre coloco nomes de pessoas fictícias com duplo sentido como Paulo Minoso, Equipe Iroca, muitas pessoas dão risadas e entendem a brincadeira. Na bio tem a informação de sátira e humor, assim como não capa do vídeo”, disse o autor.



Fantástico não fez reportagem sobre morte de Lula

Em um dos vídeos, o autor afirma que o resultado de sua investigação seria divulgado em uma reportagem no Fantástico, programa da Rede Globo, no dia 23 de junho. Nesta data, a revista eletrônica não divulgou qualquer matéria relacionada a uma suposta morte de Lula. Entre os temas abordados pelas reportagens desta edição estão incêndio no Pantanal, ações relacionadas às enchentes no Rio Grande do Sul, a qualidade dos colchões de espuma vendidos no Brasil e o fim da greve em universidades federais, além de notícias sobre esporte, como Campeonato Brasileiro e Copa América.



Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.



Outras checagens sobre o tema: A teoria conspiratória sobre a morte de Lula já foi verificada anteriormente. Em dezembro de 2022, o Comprova mostrou que eram falsas as alegações de que o presidente sofreu um AVC, morreu e foi substituído por um sósia. Outros temas relacionados à política brasileira também são alvos de desinformação e já foram verificados, como o post que engana ao afirmar que Lula foi afastado de líder em foto oficial do G7 e outra postagem enganosa que sugere que um secretário do governo confirmou a cobrança de novo imposto sobre o pix.