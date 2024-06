O caso aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais - Reprodução / Vídeo

O caso aconteceu em Belo Horizonte, Minas GeraisReprodução / Vídeo

Publicado 26/06/2024 12:01 | Atualizado 26/06/2024 12:46

Um homem que passava pela rua do bairro Glória, em Belo Horizonte, Minas Gerais, frustrou uma tentativa de assalto ao ver dois bandidos abordando uma mulher. Apesar do risco, o pedestre impediu ação da dupla com "voadoras" e chutes e conseguiu ajudar a vítima. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (25).

Câmeras de segurança flagraram o ocorrido. Os criminosos receberam mais golpes e depois, acabaram escapando do local sem levar nada. Um deles precisou carregar a sua moto, que foi danificada durante o conflito.

A vítima teve escoriações no rosto e no joelho, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, que abriu uma investigação sobre o caso. Os ladrões não foram identificados.