Teto do carro em que a família estava foi arrancado devido ao impacto da colisão - Reprodução/TV Cabo Branco Afiliada a Rede Globo

Teto do carro em que a família estava foi arrancado devido ao impacto da colisãoReprodução/TV Cabo Branco Afiliada a Rede Globo

Publicado 26/06/2024 12:22

Uma família, de três pessoas, morreu em um acidente entre um carro e um trator com caçamba na noite desta terça-feira, 25, na PB-030, na Zona Rural de Pedras de Fogo, interior da Paraíba.

O teto do carro de passeio foi arrancado da carroceria do veículo devido ao impacto da colisão. Dentro do veículo estavam três pessoas da mesma família, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

As vítimas são: Elizânia Aline do Nascimento Alves, de 37 anos; Leví Gomes Alves, de 46 anos; e a filha do casal de apenas 6 anos.

fotogaleria

Segundo o Eliel Nascimento, irmão da mulher que morreu no acidente, o casal que estava no carro morava em um sítio em São Miguel de Taipu, e tinha ido fazer compras em Pedras de Fogo. "Eles saíram pra fazer umas compras e, quando a gente viu, foi a ligação, informando que tinha acontecido essa tragédia", disse ao portal G1.

O motorista do trator ficou no local do acidente e aguardou a chegada da perícia, da polícia e do Corpo de Bombeiros, que fez a retirada dos corpos das vítimas.

"Ele contou que vinha guiando o trator e o reboque e que só sentiu a pancada. O carro vinha no mesmo sentido deles, e ele só sentiu quando foi atingido", explicou o delegado Ademir Fernandes.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto de Polícia Científica. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.