Momento em que entregador foge dos disparos de sargento da Polícia Militar - Reprodução

Momento em que entregador foge dos disparos de sargento da Polícia MilitarReprodução

Publicado 27/06/2024 13:14

Uma disputa por vaga de estacionamento terminou com um sargento da Polícia Militar (PM) atirando contra um entregador de frigorífico, no bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora, em Minas Gerais, na quarta-feira (26).

PM atira contra entregador após briga por vaga de estacionamento em Juiz de Fora, Minas Gerais



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/lZYTcz2kvg — Jornal O Dia (@jornalodia) June 27, 2024 Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o militar passa ao lado do caminhão do frigorífico sendo descarregado. Segurando duas sacolas de compra, ele começa a discutir com dois entregadores até entrar no carro e dar partida.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o militar passa ao lado do caminhão do frigorífico sendo descarregado. Segurando duas sacolas de compra, ele começa a discutir com dois entregadores até entrar no carro e dar partida.

Logo depois, um dos funcionários continua o bate boca, sai da parte traseira e some das imagens por alguns instantes. Segundo a PM, o entregador foi até a cabine do veículo para pegar um facão de açougueiro. Nesse momento, o carro do sargento também seguiu por trás do caminhão, mas não é possível ver o que aconteceu. Em seguida, o outro entregador procura pelo colega até que ambos saem em disparada para fugir dos disparos.

“Quando se ausentava de um comércio local, o policial militar teve a integridade física ameaçada, quando um indivíduo, funcionário de um frigorífico local, tentou agredir esse policial militar de posse de uma faca de açougueiro. O sargento usou a arma particular para se defender", afirmou o major Jean Michel Costa do Amaral ao portal "G1".



Um dos trabalhadores ficou ferido, foi socorrido por uma viatura da PM e levado para um hospital, onde passou por cirurgia. De acordo com a PM, o funcionário tem passagens na polícia por tráfico de drogas e lesão corporal. Em nota, a Fripai, empresa na qual o rapaz trabalha, informou que o estado dele de saúde é estável e os fatos estão sendo apurados.



O policial foi conduzido à delegacia e teve a arma apreendida. O suposto facão que o trabalhador teria usado também foi recolhido, conforme a corporação.