O Parque Terra Ronca, que conta com algumas das maiores cavernas do Brasil, não permite visitas sem guiaReprodução

Publicado 01/07/2024 15:15

Quatro turistas que desapareceram no último domingo, 30, em caverna no Parque Terra Ronca, Goiás, foram encontrados vivos e sem ferimentos. Eles haviam entrado sem um guia turístico, apenas com as lanternas dos celulares.

O grupo, composto por um idoso de 64 anos e outros três jovens adultos, entrou na caverna por volta das 14 horas. Após não retornarem ao final do dia, os bombeiros foram acionados. O último contato dos turistas com suas famílias havia sido às 22:30, quando relataram sentir frio.

Os bombeiros fizeram buscas, sem sucesso, das 19:10 até meia noite. Quatro equipes, que somavam 18 pessoas no total, ainda contaram com a ajuda de drones para fazer a varredura do local. Os homens foram encontrados vivos e sem ferimentos no início da tarde desta segunda-feira, 1.

O Parque Terra Ronca, que possui mais de 200 cavernas incluindo três das dez maiores do país, não permite que visitantes as explorem sem um guia turístico, por determinação do governo estadual.