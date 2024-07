PF prende homem que tentava embarcar com 400 pássaros escondidos em mala - Divulgação

Publicado 01/07/2024 16:41 | Atualizado 01/07/2024 16:44

Boa Vista - Um homem foi preso tentando embarcar na madrugada do último domingo (30) no Aeroporto Internacional de Boa Vista, em Roraima, com 400 canários-da-terra escondidos em três malas. De acordo com a Polícia Federal, as aves estavam nas bagagens em condições de maus-tratos e imagens da apreensão divulgadas pela corporação mostram os animais presos em gaiolas pequenas, sem buracos para respiração.

Ainda segundo a PF, o homem tentava levar os animais silvestres em um voo para Brasília. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi detido em flagrante e levado à sede da Polícia Federal. Ele foi liberado após pagar fiança.



Já os animais foram encaminhados pela PF para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas). O canário-da-terra custa entre R$ 1 mil e R$ 4 mil e é uma das espécies de pássaros mais traficadas no Brasil.